Tra le caratteristiche di Manuel Akanji, che facevano gola all'Inter, ce n'è sicuramente una importante. "Akanji, la scorsa stagione, è stato uno dei migliori centrali della Premier per percentuale di passaggi riusciti (93.6%) e ciò che interessa di più all'Inter è probabilmente il fatto che tra le sue giocate meglio riuscite ci sia anche il lancio lungo, utile per cambiare il fronte dell’attacco in fase di possesso. Una soluzione che potrebbe risultare utile per sventagliare verso Federico Dimarco o Denzel Dumfries", scrive Ultimo Uomo nell'analisi del nuovo acquisto nerazzurro. Sull'arrivo all'Inter nell’ultimo giorno di mercato, del difensore Manuel Akanji, Ultimo Uomo aggiunge: "In precedenza accostato anche al Milan, è possibile che il difensore svizzero abbia preferito i nerazzurri per la possibilità di giocare la Champions League, e chissà che un dirigente così attento a indebolire la concorrenza interna come Marotta non abbia pensato anche a questo".
calciomercato
Ultimo Uomo: “Akanji piaceva anche al Milan, zampino di Marotta? Resta da capire se Chivu…”
La collocazione di Akanji—
"Resta da capire quale sarà la collocazione che Chivu troverà per lo svizzero. La sensazione iniziale, fatta salva la titolarità di Bastoni sul centro sinistra, è che l’ex City verrà utilizzato prevalentemente sul centro destra, a danno della titolarità di Bisseck. Non è detto però che, almeno in alcune situazioni, Chivu non decida di utilizzare Akanji centralmente, a guidare il reparto arretrato", analizza Ultimo Uomo e conclude: "Vedendo questo "scambio" esclusivamente da un punto di vista di costruzione della rosa, possiamo dire che rappresenti un upgrade rispetto alla versione precedente dell'Inter - soprattutto perché a conti fatti Pavard non ha poi fatto vedere quanto promesso inizialmente. Oggi è settembre, e ovviamente potremo ritrovarci tra qualche mese o anno a dire lo stesso di Akanji - lo sappiamo quanto velocemente cambino le cose nel calcio. Vedremo. Per adesso possiamo solo dire che, per essere un'operazione nata all'ultimo, probabilmente dalla casualità dell'offerta last minute del Marsiglia, l'Inter dal mazzo ha pescato una buona carta".
© RIPRODUZIONE RISERVATA