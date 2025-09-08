Tra le caratteristiche di Manuel Akanji, che facevano gola all'Inter, ce n'è sicuramente una importante. "Akanji, la scorsa stagione, è stato uno dei migliori centrali della Premier per percentuale di passaggi riusciti (93.6%) e ciò che interessa di più all'Inter è probabilmente il fatto che tra le sue giocate meglio riuscite ci sia anche il lancio lungo, utile per cambiare il fronte dell’attacco in fase di possesso. Una soluzione che potrebbe risultare utile per sventagliare verso Federico Dimarco o Denzel Dumfries", scrive Ultimo Uomo nell'analisi del nuovo acquisto nerazzurro. Sull'arrivo all'Inter nell’ultimo giorno di mercato, del difensore Manuel Akanji, Ultimo Uomo aggiunge: "In precedenza accostato anche al Milan, è possibile che il difensore svizzero abbia preferito i nerazzurri per la possibilità di giocare la Champions League, e chissà che un dirigente così attento a indebolire la concorrenza interna come Marotta non abbia pensato anche a questo".