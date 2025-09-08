FC Inter 1908
Inter, Donnarumma è stato più di una suggestione: spunta il clamoroso aneddoto

Clamoroso retroscena su Gigio Donnarumma e l’Inter svelato da Tancredi Palmeri nelle scorse settimane: era pronto questo stipendio
Clamoroso aneddoto su Gigio Donnarumma e l’Inter svelato da Tancredi Palmeri nelle scorse settimane. Il portiere ha lasciato il PSG ed è diventato un nuovo giocatore del Manchester City, ma in caso di addio a 0 dalla Francia nel 2026 l’Inter era un’opzione concreta.

“L’Inter già da mesi si è interessata a Donnarumma, e non ha ricevuto alcuna preclusione al passaggio. L’Inter avrebbe preso Donnarumma solo da svincolato garantendo uno stipendio allo stesso livello di Lautaro. Ma la rottura anticipata e l’esborso del Manchester City tolgono ogni pensiero", ha recentemente svelato il giornalista.

Lautaro Martinez è il giocatore più pagato della rosa nerazzurra e percepisce 9 milioni di euro netti a stagione, corrispondenti a circa 16,6 milioni lordi. Per Donnarumma era pronto uno stipendio di questo livello secondo Tancredi Palmeri.

