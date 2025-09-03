Il Napoli guida la classifica dei costi delle rose in Serie A 2025/2026 con un valore complessivo di 248,9 milioni di euro , confermandosi tra le squadre più ambiziose del campionato ma anche confermando un obbligo, dal punto di vista delle prestazioni, che negli anni passati è sempre gravato sulle spalle di Juventus e Inter.

La società partenopea ha scelto di investire pesantemente per mantenere un organico competitivo sia in Italia che in Europa.

Il peso a bilancio dei calciatori tesserati dal club partenopeo nel 2025/26, dopo la chiusura del mercato estivo, è aumentato di poco meno di 54 milioni di euro rispetto alla stagione 2024/25 (+27,5% circa), passando da 195,2 milioni circa a 248,9 milioni di euro. Nel giro di due stagioni, la crescita ha toccato quasi quota 100 milioni di euro, portando il costo rosa ad essere il più alto di tutta la Serie A. Lo svela Calcio e Finanza, che ha calcolato il costo rosa delle 4 big italiane.