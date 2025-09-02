FC Inter 1908
UFFICIALE – Inter, ceduto Zamarian alla Pro Patria: comunicato e dettagli

Il club lombardo ha annunciato l'arrivo dell'estremo difensore classe 2006, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

L'Inter ha completato la cessione di Matteo Zamarian all'Aurora Pro Patria. Il club lombardo ha annunciato l'arrivo del portiere classe 2006 dai nerazzurri.

Di seguito la nota:

"Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Matteo Zamarian. Il portiere classe 2006, arriva in prestito dall’FC Internazionale. L’estremo difensore è cresciuto nel vivaio nerazzurro. Zamarian sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2026. Benvenuto a Busto, Matteo!".

