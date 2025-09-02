L'Inter ha completato la cessione di Matteo Zamarian all'Aurora Pro Patria. Il club lombardo ha annunciato l'arrivo del portiere classe 2006 dai nerazzurri.
UFFICIALE – Inter, ceduto Zamarian alla Pro Patria: comunicato e dettagli
Il club lombardo ha annunciato l'arrivo dell'estremo difensore classe 2006, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro
Di seguito la nota:
"Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Matteo Zamarian. Il portiere classe 2006, arriva in prestito dall’FC Internazionale. L’estremo difensore è cresciuto nel vivaio nerazzurro. Zamarian sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2026. Benvenuto a Busto, Matteo!".
