In poche ore i nerazzurri hanno chiuso due operazioni a effetto: ceduto Pavard al Marsiglia e preso Akanji dal Manchester City
Il botto finale del mercato l’ha piazzato l’Inter. In poche ore, i nerazzurri hanno chiuso due operazioni a effetto: Benjamin Pavard è volato al Marsiglia, mentre Manuel Akanji è arrivato dal Manchester City.

"Una mossa che in parte rinnega la strategia di inizio estate dei nerazzurri, ringiovanire la rosa e ridurre i costi, ma regala a Chivu un difensore rapido e duttile", sottolinea Repubblica.

"Il presidente Marotta si è mosso rapidamente: ha ceduto Pavard alla squadra di De Zerbi in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni (e stipendio coperto dai francesi), poi con la stessa formula e cifre simili (17 milioni totali) ha pescato il centrale dal City, con annessa opzione di acquisto a titolo definitivo in caso di scudetto e 50 per cento di presenze. Akanji peserà più di Pavard, che poteva contare sugli sgravi fiscali legati al Decreto Crescita, ma evidentemente la storia di Benji con l’Inter era finita".

(Repubblica)

