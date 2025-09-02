Sky – Out Pavard, in Akanji: ecco perché con lui l’Inter è un po’ più forte

Il club nerazzurro ha deciso alla fine di accettare la proposta del Marsiglia e lasciare andare il difensore francese. Al suo posto è arrivato il nazionale svizzero

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 19:02)

L'Inter nell'ultimo giorno di mercato ha deciso di cedere Benjamin Pavard ed ha preso Manuel Akanji dal City. Della doppia operazione ha parlato Matteo Barzaghi in un articolo per Skysport.it. Il giornalista inviato a seguito dei nerazzurri si propone di spiegare perché con il suo arrivo in difesa, la squadra di Chivu diventa più forte.

"Pavard sembrava sembrava aver smarrito le antiche motivazioni. Almeno questo hanno cominciato a pensare i tifosi dopo la famosa foto della partita di padel giocata subito dopo il Mondiale per Club saltato per infortunio. Nelle settimane scorse aveva rifiutato l’Arabia e un ingaggio superiore. Voleva restare in Europa per giocarsi le chance di convocazione al prossimo Mondiale. Ma era nell’aria, in quest’estate, un addio e la chiamata da Marsiglia ha spazzato via ogni dubbio e risolto la situazione", si legge.

All'Inter è arrivato Akanjiche ha battuto l'Inter nella finale di Champions del 2023. "Il Nazionale svizzero a Manchester sentiva di aver chiuso la sua storia. Può giocare centro o centro destra nella difesa a tre. Questo è il vantaggio che avrà Chivu. Manuel è duttile e può ricoprire tutti i ruoli del pacchetto difensivo. Aggiunge fisico, un pizzico di velocità, e tanta voglia di cominciare questa nuova avventura", aggiunge l'inviato del canale satellitare.

Capacità — Il neo giocatore nerazzurro porta grinta, motivazioni nuove e qualità nell'impostazione. "È nel 6% dei difensori centrali dei top 5 campionati che hanno tentato più passaggi nella passata stagione (78,69 ogni 90 minuti, dati Fbref.com) e nel 4% dei centrali che hanno completato più passaggi (93,5% a partita). Ma è anche nell’1% per passaggi progressivi (7,5 a partita) e nel 2% per conduzioni progressive (2,22 ogni 90 min). Con lui l’Inter e Chivu non trovano solo un difensore solido ma anche un giocatore capace di guidare la squadra in fase di possesso. L’arrivo di Akanji è utile per puntellare un reparto arretrato colpito dall’Udinese e alle prese con le nuove idee di Chivu, che vuole una difesa più alta, aggressiva, e da ora, con lui e Sommer, molto più svizzera", conclude.

(Fonte: skysport.it)