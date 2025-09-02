Il giornalista ha parlato dell'attaccante che, dopo solo un anno, ha lasciato l'Inter ed è approdato all'Olympiacos

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 19:32)

Alla fine Taremi ha salutato l'Inter. Sul mercato subito dopo la finale di Champions, non ha partecipato al Mondiale per Club perché non è riuscito a raggiungere l'Inter negli States dopo l'attacco di Israele all'Iran ma era fin da subito la volontà del club nerazzurro di cederlo. L'attaccante, arrivato a parametro zero dopo l'esperienza al Porto, non è riuscito a rispettare le aspettative, forse neanche quelle che lui stesso aveva rispetto al momento della firma con l'Inter.

Alla fine ha accettato il contratto che gli è stato offerto dall'Olympiacos. E di lui ha parlato anche Fabrizio Biasin in un post pubblicato sul suo profilo Instagram che ha augurato buona fortuna al giocatore. "Un anno fa scommettevo su Taremi in doppia cifra serenamente. Mi sono sbagliato di grosso. Il matrimonio non ha funzionato. Continuo a pensare però che sia un ottimo attaccante che, semplicemente, a Milano non ha trovato la sua tazza di tè. Buona fortuna Medhi", ha aggiunto.