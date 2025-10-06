FC Inter 1908
Akanji si è preso subito l'Inter, sarà riscattato dal Man City: cifre, dettagli e in caso di scudetto…

Akanji si è preso subito l’Inter, sarà riscattato dal Man City: cifre, dettagli e in caso di scudetto…

Manuel Akanji si è subito preso l’Inter a suon di prestazioni più che convincenti: sarà riscattato, ecco le cifre e tutti i dettagli
Alessandro Cosattini Redattore 

Manuel Akanji si è subito preso l’Inter a suon di prestazioni più che convincenti. Arrivato dal Manchester City al termine della scorsa sessione estiva, il difensore ha già conquistato tutti.

L’operazione è stata chiusa in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo in caso di vittoria dello scudetto. Ma l’Inter lo riscatterà a prescindere, lo vuole per presente e futuro.

La cifra fissata per il riscatto del difensore svizzero è di 15 milioni di euro. Il piano originario era prenderlo nel 2026 a parametro zero, ma alla fine l’Inter lo ha già preso in prestito e lo riscatterà.

