Ange-Yoan Bonny da urlo contro la Cremonese: tre assist e un gol, una gara da incorniciare per l’ex attaccante del Parma. Ma quanto lo ha pagato l’Inter in estate?
Ange-Yoan Bonny da urlo contro la Cremonese: tre assist e un gol, ma quanto lo ha pagato l'Inter? Ecco tutti i dettagli
Il classe 2003 è arrivato in nerazzurro per 23 milioni di euro più 3 di bonus, ha fatto sapere in estate Fabrizio Romano. Ma non è tutto, perché c’è un altro dettaglio importante.
Nell’operazione chiusa tra Inter e Parma è stata inserita anche una percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante, fortemente voluta dagli emiliani in sede di trattativa.
