FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Bonny da urlo, ma quanto lo ha pagato l’Inter? Vere cifre, bonus e spunta altro dettaglio

calciomercato

Bonny da urlo, ma quanto lo ha pagato l’Inter? Vere cifre, bonus e spunta altro dettaglio

Bonny da urlo, ma quanto lo ha pagato l’Inter? Vere cifre, bonus e spunta altro dettaglio - immagine 1
Ange-Yoan Bonny da urlo contro la Cremonese: tre assist e un gol, ma quanto lo ha pagato l'Inter? Ecco tutti i dettagli
Alessandro Cosattini Redattore 

Bonny
Getty Images

Ange-Yoan Bonny da urlo contro la Cremonese: tre assist e un gol, una gara da incorniciare per l’ex attaccante del Parma. Ma quanto lo ha pagato l’Inter in estate?

Bonny da urlo, ma quanto lo ha pagato l’Inter? Vere cifre, bonus e spunta altro dettaglio- immagine 3
Getty

Il classe 2003 è arrivato in nerazzurro per 23 milioni di euro più 3 di bonus, ha fatto sapere in estate Fabrizio Romano. Ma non è tutto, perché c’è un altro dettaglio importante.

Inter Bonny

Nell’operazione chiusa tra Inter e Parma è stata inserita anche una percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante, fortemente voluta dagli emiliani in sede di trattativa.

Leggi anche
Agente Pio Esposito: “Basta! Non mi piace come si sta parlando e starei calmo su…”
David delude ancora, è ormai un caso nella Juve: l’Inter in estate lo ha ‘mollato’ perché…

© RIPRODUZIONE RISERVATA