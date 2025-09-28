Il centrocampista nigeriano sta ben figurando in queste prime apparizioni in Serie A con la maglia dei toscani

Giornata da ricordare per Ebenezer Akinsanmiro.

il centrocampista nigeriano, che in estate ha lasciato l'Inter per trasferirsi in prestito al Pisa, si è aggiudicato il premio di migliore in campo in occasione del derby toscano contro la Fiorentina. Una bella soddisfazione per il classe 2004: "Dobbiamo continuare a fare meglio, dobbiamo continuare a spingere per ottenere bei risultati. È stata una partita dura contro una bella squadra, è stata una bella esperienza per me che sono alle prime gare in Serie A. Sono molto contento per questo premio, è la prima volta per me".

Continua crescita — L'impatto di Akinsanmiro con la realtà della Serie A si sta rivelando decisamente positivo: il centrocampista nigeriano, dopo una stagione nel campionato cadetto con la Sampdoria, in estate è salito di categoria, accettando la proposta del Pisa. In Toscana il classe 2004 si è da subito ritagliato un ruolo importante: 4 presenze nelle prime 5 giornate di campionato, di cui le ultime 3 da titolare e in campo per tutta la durata dell'incontro. Un rendimento importante, a ricambiare la fiducia concessagli da Gilardino.

Il rapporto con Chivu e le ipotesi per il futuro — Una crescita imperiosa, quella di Akinsanmiro. A maggior ragione se si pensa che il suo arrivo in Italia risale solamente al gennaio 2023. Scovato dall'Inter dai nigeriani del Remo Stars, con cui aveva impressionato nel Torneo di Viareggio, il classe 2004 venne aggregato alla formazione Primavera nerazzurra, dove ebbe modo di conoscere Cristian Chivu. L'attuale tecnico della Prima Squadra interista lo rese da subito un elemento cardine della sua mediana, impostandolo principalmente come mezz'ala destra. In un anno e mezzo sotto la guida dell'allenatore rumeno, Akinsanmiro collezionò 42 presenze e 6 gol, arrivando anche ad esordire in Prima Squadra il 25 febbraio 2024, in occasione del match vinto contro il Lecce.

Sotto contratto con il club di viale della Liberazione fino al 30 giugno 2029, in estate è stato ceduto al Pisa in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, con l'obiettivo di garantirgli minutaggio in Serie A. Obiettivo fin qui centrato. L'Inter crede fortemente nelle qualità del giocatore, e al termine della stagione traccerà un bilancio della sua prima esperienza nel massimo campionato. Akinsanmiro va veloce, i vertici nerazzurri osservano.