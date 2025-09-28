Arrivato a poche ore dalla conclusione del mercato estivo in sostituzione di Pavard, Manuel Akanji è diventato già un calciatore praticamente intoccabile

Marco Macca Redattore 28 settembre - 17:45

Arrivato a poche ore dalla conclusione del mercato estivo in sostituzione di Pavard, Manuel Akanji è diventato già un calciatore praticamente intoccabile per Cristian Chivu. Di lui ha parlato sul suo canale YouTube Fabrizio Romano, che ha svelato alcuni dettagli relativi all'accordo con il Manchester City e alle intenzioni dell'Inter:

"Vi parlo di Akanji: è già un titolare intoccabile, nonostante sia arrivato nelle ultime ore di mercato, si è calato benissimo nel progetto di Chivu ed è anche per questo che ha scelto l'Inter, visto che aveva garanzie di essere protagonista. Operazione in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di vittoria dello scudetto, quindi condizioni non facile".

"Ma, al di là di questo, posso dirvi che l'intenzione dell'Inter è molto chiara: comprare Manuel Akanji (ricordando che il diritto/obbligo è fissato a 15 milioni). Lo vuole non solo per questa stagione, ma anche per il futuro. Lo vedono come un eccellente braccetto per oggi, ma anche come un centrale per domani. Ha esperienza, velocità, qualità. Vogliono tenerlo. Può succedere di tutto, storia da seguire, ma l'intenzione è di comprarlo a titolo definitivo. Il piano originario era prenderlo nel 2026 a parametro zero, ed ecco perché Akanji non è andato oltre con altri club".