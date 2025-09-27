La prossima estate sarà sicuramente molto calda per l'Inter, che dovrà sostituire tanti giocatori a fine ciclo, ma non è detto che i nerazzurri non provino a giocare un po' d'anticipo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter L’Inter anticipa la rivoluzione? Può arrivare a gennaio un colpo già previsto in estate
calciomercato
L’Inter anticipa la rivoluzione? Può arrivare a gennaio un colpo già previsto in estate
La prossima estate sarà sicuramente molto calda per l'Inter, che dovrà sostituire tanti giocatori a fine ciclo, ma non è detto che...
Almeno in difesa, visto che, come riferisce Niccolò Ceccarini su TMW, da Viale della Liberazione potrebbero provare a piazzare un colpo in difesa a gennaio:
"A gennaio se ci dovesse essere l’occasione giusta potrebbe essere fatto un tentativo per un difensore in considerazione anche del fatto che sia De Vrji che Acerbi sono in scadenza di contratto".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA