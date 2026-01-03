Il portoghese è stato infatti escluso dalla lista per il campionato arabo e anche dalla Champions asiatica e la sua avventura in Arabia è finita davvero

Marco Astori Redattore 3 gennaio 2026 (modifica il 3 gennaio 2026 | 12:28)

Ore caldissime sulla tratta Riad-Milano: Joao Cancelo si avvicina all'Inter ora dopo ora. Il portoghese è stato infatti escluso dalla lista per il campionato arabo e anche dalla Champions asiatica e la sua avventura in Arabia è finita davvero. E l'Inter ora può chiudere, come spiega La Gazzetta dello Sport: "Le chiavi sono due: Inzaghi e l'ingaggio. Partiamo dalla prima. In estate l'Inter ha liberato Simone gratuitamente nonostante avesse ancora un anno di contratto con l'Inter. Marotta e Ausilio avrebbero potuto chiedere qualche milione in più, ma non l'hanno fatto, quindi adesso si aspettano che l'Al-Hilal ricambi il favore.

Da qui il secondo nodo. Cancelo guadagna 15 milioni netti a stagione. Un budget fuori portata per i piani alti interisti. Per questo i sauditi, al fine di favorire l'Inter, pagherebbero almeno il 60% dell'ingaggio del terzino. Qui entra in scena uno tra Acerbi e De Vrij. Inzaghi ha bisogno di un centrale e sta spingendo per avere uno dei due, con l'azzurro favorito. In questo modo l'Inter risparmierebbe i sei mesi di contratto di uno dei due "spostandoli" così su Cancelo. L'Inter ha fiducia di chiudere l'affare in tempi brevi.

L'Al-Hilal invece, per tesserare uno tra Acerbi e De Vrij, avrà bisogno di cedere un altro straniero. In lista possono essercene dieci, mentre in campo ne possono andare otto. Al momento la squadra è al completo. L'unico ostacolo è il Barcellona, dove il terzino tornerebbe volentieri, ma in questo momento le priorità dei blaugrana sono altre. L'Inter, invece, gli garantirebbe un minutaggio importante in vista del Mondiale. Cancelo tornerebbe a giocare a San Siro dopo otto anni. Nel 2017-18, con Spalletti, giòcò 28 partite e centrò la qualificazione in Champions all'ultima giornata".