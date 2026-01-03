Yann Sommer è destinato a lasciare l'Inter al termine di questa stagione: l'Inter si sta già muovendo, tre nomi cerchiati in rosso

Matteo Pifferi Redattore 3 gennaio 2026 (modifica il 3 gennaio 2026 | 12:02)

Yann Sommer è destinato a lasciare l'Inter al termine di questa stagione. Il portiere svizzero ha il contratto in scadenza e non ci sono segnali perché ci possa essere una trattativa per il rinnovo.

L'edizione odierna di Tuttosport contrappone il presente e il futuro dei due svizzeri in rosa all'Inter, Sommer appunto e Manuel Akanji. "In comune, oltre a nazionalità (anche se Sommer dal 2024 si è ritirato dalla nazionale elvetica per concentrarsi sui colori nerazzurri) e trofei vinti altrove, hanno superato anche un pizzico di scetticismo di fondo al momento del loro arrivo a Milano, smentito dalle rispettive prestazioni.

Sommer scontava l’ottima annata di André Onana, grande protagonista, nella stagione precedente, della cavalcata condotta fino alla finale di Istanbul: al netto di qualche défaillance in questa prima metà di stagione, è stato il portiere dello scudetto della seconda stella nonché il trascinatore dell'Inter verso un’altra finale di Champions, sebbene ancora più amara. Akanji, che all'Ataturk invece ha sorriso, è stato un innesto low cost nelle battute finali di un mercato, quello della scorsa estate, in cui all’Inter sono stati accostati grandi colpi mai arrivati: oggi nessuno, ad Appiano Gentile, rimpiange Pavard e le sue caviglie fragili", scrive Tuttosport.

Per Akanji l'Inter ha già deciso di riscattarlo - l'obbligo scatta in caso di scudetto, 15 mln da dare al City - a prescindere dal risultato finale della squadra. "Discorso opposto, difese d’ufficio a parte, per Sommer: il suo contratto è in scadenza a fine stagione e l’Inter è già al lavoro per il suo successore, con Guglielmo Vicario in prima fila, seguito da Elia Caprile (Cagliari) e Noah Atubolu (Friburgo). Finché c’è, però, la fiducia in lui, e nella Swiss connection, è massima", chiosa Tuttosport.