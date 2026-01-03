Moderata fiducia in casa Inter per quanto riguarda l'operazione Joao Cancelo.
Mediaset – Inter, per Cancelo moderata fiducia! Al Hilal in cambio avrebbe…
E' quanto riporta Orazio Accomando di SportMediaset: il club nerazzurro sta lavorando in questi minuti per il portoghese.
Più De Vrij che Acerbi al momento per lo scambio con l'Al Hilal secondo l'esperto di mercato. Weekend che può essere decisivo per l'eventuale ritorno del portoghese. Sullo sfondo il Barcellona.
Il possibile scambio con l'Inter—
L’ultima novità, segnala invece Sky Sport, riguarda la possibilità di uno scambio di giocatori tra i due club, con i nerazzurri che potrebbero mettere sul tavolo i nomi di Acerbi (anche se sul difensore azzurro potrebbe pesare la questione dell'età) e De Vrij per sbloccare l’affare e arrivare all’esterno portoghese: le parti sono in contatto e al lavoro in queste ore.
In un secondo momento ci sarebbe poi da trovare l’accordo tra i club anche per quel che riguarda le formule e le eventuali compensazioni, ma al momento l’idea sarebbe quella di tentare la strada di uno scambio. Naturalmente, resta forte l’interesse anche da parte del Barcellona, destinazione gradita al giocatore: per arrivare a Cancelo l’Inter dovrà quindi vincere anche la concorrenza dei blaugrana, che non hanno però fatto ancora alcuna mossa verso il portoghese
