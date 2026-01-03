E' quanto riporta Orazio Accomando di SportMediaset: il club nerazzurro sta lavorando in questi minuti per il portoghese

E' quanto riporta Orazio Accomando di SportMediaset: il club nerazzurro sta lavorando in questi minuti per il portoghese.

Il possibile scambio con l'Inter

L’ultima novità, segnala invece Sky Sport, riguarda la possibilità di uno scambio di giocatori tra i due club, con i nerazzurri che potrebbero mettere sul tavolo i nomi di Acerbi (anche se sul difensore azzurro potrebbe pesare la questione dell'età) e De Vrij per sbloccare l’affare e arrivare all’esterno portoghese: le parti sono in contatto e al lavoro in queste ore.