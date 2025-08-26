Lo scenario di un trasferimento del direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio e del suo vice Dario Baccin in Arabia Saudita diventa sempre più concreto.
Secondo ultime indiscrezioni riportate dalla testata saudita 365Scores Arabic, infatti, l'Al Hilal di Simone Inzaghi avrebbe presentato ai due dirigenti nerazzurri una doppia offerta molto sostanziosa, di rispettivamente 5 milioni di euro a stagione e di due milioni. La società araba avrebbe dato ad Ausilio due settimane di tempo per decidere. Ma, stando a quanto filtra, l'attuale ds interista sarebbe affascinato dalla possibilità di trasferirsi all'Al Hilal, soprattutto dopo una chiacchierata telefonica proprio con Simone Inzaghi, fino a pochissimi mesi fa suo allenatore a Milano.
Una situazione in rapida evoluzione, ma che va sempre più verso l'addio di Ausilio e Baccin dopo tanti anni all'Inter.
