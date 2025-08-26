Secondo ultime indiscrezioni riportate dalla testata saudita 365Scores Arabic, infatti, l'Al Hilal di Simone Inzaghi avrebbe presentato ai due dirigenti nerazzurri una doppia offerta molto sostanziosa, di rispettivamente 5 milioni di euro a stagione e di due milioni. La società araba avrebbe dato ad Ausilio due settimane di tempo per decidere. Ma, stando a quanto filtra, l'attuale ds interista sarebbe affascinato dalla possibilità di trasferirsi all'Al Hilal, soprattutto dopo una chiacchierata telefonica proprio con Simone Inzaghi, fino a pochissimi mesi fa suo allenatore a Milano.