Tagliato fuori dalla lista per la Serie A, completamente fuori dal progetto Inter, a maggior ragione dopo l'inserimento in rosa di Bonny e Esposito. Mehdi Taremi si appresta a lasciare Milano in questi ultimi giorni di sessione estiva di calciomercato.
Mediaset – Taremi, duello PSV-Panathinaikos: olandesi più avanti, il punto
Per l'attaccante iraniano sembra profilarsi un duello tra PSV Eindhoven e Panathinaikos. Orazio Accomando, esperto di mercato di Sport Mediaset, ha fatto il punto della situazione:
"Inter, su Taremi il forte interesse di PSV e Panathinaikos. Al momento, olandesi avanti nei discorsi con giocatore".
