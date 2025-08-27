FC Inter 1908
Mediaset – Taremi, duello PSV-Panathinaikos: olandesi più avanti, il punto

Tagliato fuori dalla lista per la Serie A, completamente fuori dal progetto Inter, a maggior ragione dopo l'inserimento in rosa di Bonny e Esposito
Tagliato fuori dalla lista per la Serie A, completamente fuori dal progetto Inter, a maggior ragione dopo l'inserimento in rosa di Bonny e Esposito. Mehdi Taremi si appresta a lasciare Milano in questi ultimi giorni di sessione estiva di calciomercato.

Per l'attaccante iraniano sembra profilarsi un duello tra PSV Eindhoven e Panathinaikos. Orazio Accomando, esperto di mercato di Sport Mediaset, ha fatto il punto della situazione:

"Inter, su Taremi il forte interesse di PSV e Panathinaikos. Al momento, olandesi avanti nei discorsi con giocatore".

