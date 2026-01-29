Ieri è emerso il nome di Moussa Diaby per la fascia destra dell'Inter. L'ex Aston Villa, ora all'Al-Ittihad, potrebbe presto lasciare il campionato arabo per tornare in Europa.
calciomercato
RMC Sport – Al Ittihad rifiuta l’offerta dell’Inter per Diaby ma trattativa avanza: i dettagli
Beppe Marotta nel pre-partita di Dortmund-Inter ha ammesso che le possibilità che l'operazione possa concretizzarsi siano ridotte ma l'Inter ci proverà finché vedrà delle chance.
Dalla Francia, però, arrivano conferme sul fatto che l'operazione resti complicata: RMC Sport, infatti, racconta che la proposta di prestito con diritto di riscatto a 35 mln di euro, cioè l'offerta dell'Inter, è stata rifiutata dall'Al-Ittihad.
"I sauditi dell'Al-Ittihad hanno rifiutato l'offerta iniziale dell'Inter: un prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro per Moussa Diaby.
Il centrocampista offensivo ha raggiunto un accordo con l'Inter, ma non c'è ancora un accordo definitivo tra club. Le trattative sono in corso", spiega Fabrice Hawkins, esperto di mercato di RMC Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA