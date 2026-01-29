FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter RMC Sport – Al Ittihad rifiuta l’offerta dell’Inter per Diaby ma trattativa avanza: i dettagli

calciomercato

RMC Sport – Al Ittihad rifiuta l’offerta dell’Inter per Diaby ma trattativa avanza: i dettagli

RMC Sport – Al Ittihad rifiuta l’offerta dell’Inter per Diaby ma trattativa avanza: i dettagli - immagine 1
Arrivano novità su Diaby-Inter: dalla Francia sono convinti che la prima offerta dell'Inter sia stata rifiutata dall'Al-Ittihad
Matteo Pifferi Redattore 

Ieri è emerso il nome di Moussa Diaby per la fascia destra dell'Inter. L'ex Aston Villa, ora all'Al-Ittihad, potrebbe presto lasciare il campionato arabo per tornare in Europa.

Beppe Marotta nel pre-partita di Dortmund-Inter ha ammesso che le possibilità che l'operazione possa concretizzarsi siano ridotte ma l'Inter ci proverà finché vedrà delle chance.

RMC Sport – Al Ittihad rifiuta l’offerta dell’Inter per Diaby ma trattativa avanza: i dettagli- immagine 2
getty

Dalla Francia, però, arrivano conferme sul fatto che l'operazione resti complicata: RMC Sport, infatti, racconta che la proposta di prestito con diritto di riscatto a 35 mln di euro, cioè l'offerta dell'Inter, è stata rifiutata dall'Al-Ittihad.

RMC Sport – Al Ittihad rifiuta l’offerta dell’Inter per Diaby ma trattativa avanza: i dettagli- immagine 3
Getty

"I sauditi dell'Al-Ittihad hanno rifiutato l'offerta iniziale dell'Inter: un prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro per Moussa Diaby.

Il centrocampista offensivo ha raggiunto un accordo con l'Inter, ma non c'è ancora un accordo definitivo tra club. Le trattative sono in corso", spiega Fabrice Hawkins, esperto di mercato di RMC Sport.

Leggi anche
Inter forte su Massolin: vuole anticipare la concorrenza e ha già un piano
Bournemouth, ecco l’offerta per Luis Henrique. Inter, Chivu non ha abbandonato…

© RIPRODUZIONE RISERVATA