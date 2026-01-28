Presente negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato i primi mesi di Luis Henrique in nerazzurro e ha parlato dell'interesse dell'Inter nei confronti di Diaby. "L'Inter ha il titolare che è Dumfries che è un giocatore importante, fisico, fa 6-7 gol a campionato. L'Inter in questi anni è sempre andata alla ricerca di giocatori esterni con la possibilità di avere anche l'1vs1, ma non è facile. In Europa col 352 non gioca nessuno, quindi hanno tentato di prendere Luis Henrique che potesse essere incisivo, saltare l'uomo".
Bergomi: “Diaby? All’Inter ci sta bene ma in attacco. Lo dico subito: puoi pensare di…”
"Invece il ragazzo si è adattato a fare una buona fase difensiva, buona gestione della palla, ma negli ultimi 25 metri viene fuori la timidezza di questo ragazzo dove non prende una responsabilità di un dribbling, di un passaggio, invece è tutto abbastanza scontato. Darmian arriva a concludere, lui a parte un paio di assist negli ultimi 25-30 metri fa molta fatica. Diaby? non è un quinto. E' alto 1,70 e l'altezza secondo me è importante. All'Inter andrebbe bene, ma in alternativa agli attaccanti. Tu pensa all'Inter che a Udine la sblocca dopo 20 minuti e poi non fa una ripartenza. Può essere utilizzato 20 minuti nella parte finale. Se pensi di partire con lui tutta fascia...".
