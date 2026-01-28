Presente negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato i primi mesi di Luis Henrique in nerazzurro e ha parlato dell'interesse dell'Inter nei confronti di Diaby. "L'Inter ha il titolare che è Dumfries che è un giocatore importante, fisico, fa 6-7 gol a campionato. L'Inter in questi anni è sempre andata alla ricerca di giocatori esterni con la possibilità di avere anche l'1vs1, ma non è facile. In Europa col 352 non gioca nessuno, quindi hanno tentato di prendere Luis Henrique che potesse essere incisivo, saltare l'uomo".