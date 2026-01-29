L'Inter ha deciso di dare un'accelerata negli ultimi giorni di mercato. Il club nerazzurro, oltre a Ivan Perisic, è sulle tracce di Moussa Diaby. Operazione non semplice perché serve ancora l'ok dell'Al Ittihad.
calciomercato
Bournemouth, ecco l’offerta per Luis Henrique. Inter, Chivu non ha abbandonato…
"Dopo l’idea estiva Lookman, Chivu non ha abbandonato l’idea di avere un giocatore capace di saltare l’avversario, di dare velocità e fantasia in fascia. Parallelamente alla pista Perisic che oggi entrerà nel vivo – il croato, a prescindere da come è terminato il cammino del PSV in Champions, vuole tornare a Milano; servirà però convincere gli olandesi pagando il cartellino – il ds Ausilio ha allacciato i rapporti con l’entourage di Moussa Diaby", sottolinea Tuttosport.
Il 26enne parigino considera terminata la sua avventura in Arabia e ha già detto sì all’Inter anche in termini di investimento. Il club nerazzurro proporrà un prestito con diritto di riscatto a 35 milioni: la palla è ora nelle mani del fondo PIF, proprietario del club. Diaby esclude Perisic? Non è detto, anche perché negli ultimi giorni stanno continuando ad arrivare proposte proprio per Luis Henrique. L’Inter ha investito 25 milioni e, a fronte di una proposta simile, non direbbe no. Il Bournemouth – più di Everton e Aston Villa – è interessato e avrebbe messo sul piatto un’offerta da 30 milioni, bonus compresi".
(Tuttosport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA