"Dopo l’idea estiva Lookman, Chivu non ha abbandonato l’idea di avere un giocatore capace di saltare l’avversario, di dare velocità e fantasia in fascia. Parallelamente alla pista Perisic che oggi entrerà nel vivo – il croato, a prescindere da come è terminato il cammino del PSV in Champions, vuole tornare a Milano; servirà però convincere gli olandesi pagando il cartellino – il ds Ausilio ha allacciato i rapporti con l’entourage di Moussa Diaby", sottolinea Tuttosport .

Il 26enne parigino considera terminata la sua avventura in Arabia e ha già detto sì all’Inter anche in termini di investimento. Il club nerazzurro proporrà un prestito con diritto di riscatto a 35 milioni: la palla è ora nelle mani del fondo PIF, proprietario del club. Diaby esclude Perisic? Non è detto, anche perché negli ultimi giorni stanno continuando ad arrivare proposte proprio per Luis Henrique. L’Inter ha investito 25 milioni e, a fronte di una proposta simile, non direbbe no. Il Bournemouth – più di Everton e Aston Villa – è interessato e avrebbe messo sul piatto un’offerta da 30 milioni, bonus compresi".