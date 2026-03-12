Non solo il nome di Guglielmo Vicario per la porta dell'Inter verso la nuova stagione. Resiste anche la pista Alisson per difendere i pali nerazzurri.
Non solo il nome di Guglielmo Vicario per la porta dell'Inter verso la nuova stagione: cosa trapela dall'entourage di Alisson
Queste le ultime di Fabrizio Romano sul portiere brasiliano del Liverpool: “Diversi rumors in Italia su Alisson (su Inter e Juve, ndr). Scade nel 2027 il contratto, il messaggio che arriva dal suo entourage è che il giocatore vuole continuare al Liverpool e restare fino alla scadenza del contratto. Una stagione ancora dunque e poi nel caso considerare le proposte, ma bisogna vedere alla fine della stagione cosa accadrà.
La verità è che Inter e Juventus stanno cercando un portiere, Alisson può essere un’opzione interessante, ma al momento per il giocatore la priorità è restare al Liverpool”, ha spiegato sul suo canale YouTube.
