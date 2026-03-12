L'Inter continua a cercare giovani talenti in giro per l'Europa. Uno dei mercati particolarmente apprezzati e monitorati è quello spagnolo, da dove sono arrivati negli ultimi anni ragazzi come Humanes, Alex Perez, El Mahboubi e Konteh. L'ultimo nome finito sul taccuino degli scout nerazzurri, secondo quanto appreso da Fcinter1908, è quello di Kristian Kazakaios.
ESCLUSIVA FCIN1908 / Inter, occhi sul 2009 Kristian Kazakaios: ecco chi è
Ci sono anche i nerazzurri su questo giovane e talentuoso centrocampista cipriota che gioca in Spagna: la situazione
Centrocampista box-to-box, classe 2009 e nel giro delle nazionali giovanili cipriote, gioca nel Rayo Ciudad Alcobendas, rinomata accademia giovanile della periferia di Madrid che storicamente fornisce numerosi giocatori ai club professionistici. Prevalentemente impiegato come mezz'ala, è in grado di giocare anche da regista o in posizione più avanzata: destro di piede, è dotato di grande tecnica e intelligenza calcistica.
Su di lui si registrano interessi anche dall'Italia. L'Inter lo monitora, ma per il momento non c'è stato ancora nessun contatto diretto. In corsa c'è anche il Como. Privo di un contratto da professionista, Kazakaios è libero di scegliere liberamente la sua prossima destinazione.
