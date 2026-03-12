ESCLUSIVA FCIN1908 / Inter, occhi sul 2009 Kristian Kazakaios: ecco chi è

Ci sono anche i nerazzurri su questo giovane e talentuoso centrocampista cipriota che gioca in Spagna: la situazione

L'Inter continua a cercare giovani talenti in giro per l'Europa. Uno dei mercati particolarmente apprezzati e monitorati è quello spagnolo, da dove sono arrivati negli ultimi anni ragazzi come Humanes, Alex Perez, El Mahboubi e Konteh. L'ultimo nome finito sul taccuino degli scout nerazzurri, secondo quanto appreso da Fcinter1908, è quello di Kristian Kazakaios.