Dopo l'addio di Tarantino, destinato a tornare alla Roma, l'Inter è alla ricerca di un nuovo responsabile del settore giovanile.

Secondo quanto verificato da FCInter1908.it, che già nei giorni scorsi vi aveva parlato di una lista di nomi forti al vaglio della dirigenza nerazzurra, uno dei profili apprezzati dalla società di Viale della Liberazione ci sarebbe senz'altro Mattia Notari, attualmente responsabile del settore giovanile del Parma.

Una pista non facile, dato che lo stesso Notari aveva un principio di accordo con la Fiorentina, ma l'Inter ci pensa. Non è l'unico nome, ma è di sicuro fra i candidati forti alla sostituzione di Tarantino.