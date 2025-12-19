Non solo Davide Frattesi: a gennaio l'Inter potrebbe operare un'altra cessione importante, di un calciatore che, causa minutaggio, è scontento e potrebbe spingere per andare via. Si tratta di de Vrij.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, non solo Frattesi: pronta altra partenza importante. “Potrebbe spingere per andare via”
calciomercato
Inter, non solo Frattesi: pronta altra partenza importante. “Potrebbe spingere per andare via”
Non solo Davide Frattesi: a gennaio l'Inter potrebbe operare un'altra cessione importante, di un calciatore che, causa minutaggio, è scontento
Ecco quanto riferisce Sportitalia:
"A rendere il quadro potenzialmente mutevole sono anche alcune situazioni interne. Giocatori come De Vrij e Frattesi, che finora hanno trovato meno spazio di quanto desiderato, potrebbero spingere per soluzioni alternative. Eventuali uscite in altri reparti avrebbero un effetto domino sulle strategie in entrata, modificando priorità e tempistiche".
(Fonte: Sportitalia.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA