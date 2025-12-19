FC Inter 1908
Inter, non solo Frattesi: pronta altra partenza importante. “Potrebbe spingere per andare via”

Non solo Davide Frattesi: a gennaio l'Inter potrebbe operare un'altra cessione importante, di un calciatore che, causa minutaggio, è scontento
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Non solo Davide Frattesi: a gennaio l'Inter potrebbe operare un'altra cessione importante, di un calciatore che, causa minutaggio, è scontento e potrebbe spingere per andare via. Si tratta di de Vrij.

Ecco quanto riferisce Sportitalia:

"A rendere il quadro potenzialmente mutevole sono anche alcune situazioni interne. Giocatori come De Vrij e Frattesi, che finora hanno trovato meno spazio di quanto desiderato, potrebbero spingere per soluzioni alternative. Eventuali uscite in altri reparti avrebbero un effetto domino sulle strategie in entrata, modificando priorità e tempistiche".

(Fonte: Sportitalia.it)

