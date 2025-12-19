Non solo Davide Frattesi: a gennaio l'Inter potrebbe operare un'altra cessione importante, di un calciatore che, causa minutaggio, è scontento e potrebbe spingere per andare via. Si tratta di de Vrij.

"A rendere il quadro potenzialmente mutevole sono anche alcune situazioni interne. Giocatori come De Vrij e Frattesi, che finora hanno trovato meno spazio di quanto desiderato, potrebbero spingere per soluzioni alternative. Eventuali uscite in altri reparti avrebbero un effetto domino sulle strategie in entrata, modificando priorità e tempistiche".