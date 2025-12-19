L'Inter, dopo l'infortunio di Dumfries, è pronta a regalare a Cristian Chivu un'alternativa in più sulla fascia destra. In attesa del grande colpo programmato, che potrebbe arrivare la prossima estate, non è escluso che i nerazzurri vadano su quella che Sportitalia definisce una soluzione ponte, con un nome su tutti. Scrive Gianluigi Longari:

"L’operazione subita da Denzel Dumfries, che lo terrà lontano dai campi ancora per circa tre mesi, ha inevitabilmente acceso il dibattito sul possibile intervento dell’Inter nel mercato di gennaio. Eppure, a differenza di quanto spesso accade in situazioni simili, in casa nerazzurra non si respira aria di emergenza. La dirigenza sta valutando il quadro con calma e lucidità, consapevole che le scelte affrettate raramente producono benefici duraturi".

"Da una parte c’è l’ipotesi di una soluzione ponte, ma che non sia una semplice toppa. Il nome di Belghali dell’Hellas Verona, emerso nei giorni scorsi con Alfredo Pedullà, risponde a questa logica: un profilo giovane, interessante, capace di offrire un contributo immediato e allo stesso tempo di inserirsi in un progetto più ampio. Dall’altra parte, però, prende sempre più corpo l’idea di proseguire con le soluzioni già presenti in rosa, rimandando l’investimento vero e proprio a fine stagione. Una strada resa percorribile proprio dai segnali positivi arrivati dal campo, che hanno ridotto la pressione su un intervento immediato".