Redazione1908 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 10:40)

L’Inter guarda al futuro e pensa già al dopo Acerbi.

Il nome cerchiato in rosso dalla dirigenza nerazzurra è quello di Dayot Upamecano, colosso francese del Bayern Monaco. Un obiettivo di altissimo livello, ma non semplice da raggiungere. Il contratto del difensore scade a giugno 2026, e i bavaresi, su precisa richiesta di Vincent Kompany, considerano prioritario il rinnovo. L’Inter, dal canto suo, mantiene vivi i rapporti con gli agenti del giocatore e segue con attenzione ogni evoluzione, riferisce Tuttosport.

Il club di Viale della Liberazione è consapevole che servirà un rinforzo obbligato nel cuore della difesa per la prossima stagione. Avere già un profilo individuato rappresenta un vantaggio strategico. Inoltre, il prestigio internazionale conquistato con due finali di Champions League in tre anni ha aumentato l’appeal del progetto nerazzurro, rendendo più semplice dialogare con top player e società di primo piano.

Upamecano rappresenterebbe un colpo da Inter: forza fisica, esperienza europea e qualità in costruzione. Per ora resta un sogno, ma il club nerazzurro è pronto a sfruttare qualsiasi spiraglio. Se il Bayern non dovesse blindare il francese, Marotta e Ausilio sarebbero pronti a tentare il grande assalto.