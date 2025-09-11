Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha commentato così le indiscrezioni su un possibile ritorno dell'Inter su Manu Koné in futuro

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà , esperto di mercato, ha commentato così le indiscrezioni su un possibile ritorno dell'Inter su Manu Koné in futuro dopo il tentativo di quest'estate.

"Vi posso garantire che parlare di Koné in chiave Inter adesso non ha un senso, soprattutto nei riguardi della Roma: il mercato è finito 10 giorni fa, non ha senso parlare di Koné all'Inter. Se dobbiamo riempire, preferiamo non farlo".