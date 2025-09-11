FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Voci su un possibile ritorno dell’Inter su Koné, Pedullà chiarisce: “Posso garantirvi che…”

calciomercato

Voci su un possibile ritorno dell’Inter su Koné, Pedullà chiarisce: “Posso garantirvi che…”

Voci su un possibile ritorno dell’Inter su Koné, Pedullà chiarisce: “Posso garantirvi che…” - immagine 1
Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha commentato così le indiscrezioni su un possibile ritorno dell'Inter su Manu Koné in futuro
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha commentato così le indiscrezioni su un possibile ritorno dell'Inter su Manu Koné in futuro dopo il tentativo di quest'estate.

Voci su un possibile ritorno dell’Inter su Koné, Pedullà chiarisce: “Posso garantirvi che…”- immagine 2
Getty Images

"Vi posso garantire che parlare di Koné in chiave Inter adesso non ha un senso, soprattutto nei riguardi della Roma: il mercato è finito 10 giorni fa, non ha senso parlare di Koné all'Inter. Se dobbiamo riempire, preferiamo non farlo".

Leggi anche
Moretto rivela: “Oltre a Bonny e Castro, in estate l’Inter ha sondato anche questo...
Roma, servono 90 mln: ecco perché deve cedere un big. Koné e Ndicka possibili cessioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA