C'era anche l'Inter su Lorenzo Lucca, andato poi al Napoli. Lo rivela Matteo Moretto, esperto di mercato, all'interno di un video sul canale di Fabrizio Romano: "Il Napoli lo ha strappato alla concorrenza di tanti grandi club.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto rivela: “Oltre a Bonny e Castro, in estate l’Inter ha sondato anche questo attaccante”
calciomercato
Moretto rivela: “Oltre a Bonny e Castro, in estate l’Inter ha sondato anche questo attaccante”
Il retroscena raccontato dall'esperto di mercato Matteo Moretto: l'Inter ha sondato quest'attaccante in estate
Voglio ricordarvi che tra i vari club che hanno chiesto informazioni all'Udinese per lui c'è stato anche l'Inter: perché oltre ad aver Bonny e Castro nella sua lista, aveva anche Lucca. Poi le dinamiche sono cambiante e ha fatto all-in su Bonny: il Napoli ha poi chiuso per Lucca, ma è vero che l'Inter ci ha pensato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA