Moretto rivela: “Oltre a Bonny e Castro, in estate l’Inter ha sondato anche questo attaccante”

Il retroscena raccontato dall'esperto di mercato Matteo Moretto: l'Inter ha sondato quest'attaccante in estate
C'era anche l'Inter su Lorenzo Lucca, andato poi al Napoli. Lo rivela Matteo Moretto, esperto di mercato, all'interno di un video sul canale di Fabrizio Romano: "Il Napoli lo ha strappato alla concorrenza di tanti grandi club.

Voglio ricordarvi che tra i vari club che hanno chiesto informazioni all'Udinese per lui c'è stato anche l'Inter: perché oltre ad aver Bonny e Castro nella sua lista, aveva anche Lucca. Poi le dinamiche sono cambiante e ha fatto all-in su Bonny: il Napoli ha poi chiuso per Lucca, ma è vero che l'Inter ci ha pensato".

