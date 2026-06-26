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calciomercato
Non solo Juve, altro scambio per Frattesi? “Può andare in Premier per portare all’Inter…”
L'Inter, in uscita, è alla ricerca della giusta soluzione per Davide Frattesi, che ormai non fa più parte del progetto nerazzurro.
In questi giorni si è parlato di un possibile scambio con la Juventus per Cambiaso, ma Tuttosport oggi in edicola fa anche l'ipotesi di un trasferimento in Premier League, al Nottingham Forest, in cambio di Ndoye:
"L’esubero Frattesi potrebbe essere utilizzato come jolly di scambio con la Juve per Cambiaso o col Nottingham Forest per Ndoye (con l’Inter che però dovrebbe teoricamente aggiungere anche una parte economica in entrambi i casi). Norton-Cuffy, bloccato a gennaio, costa circa 15 milioni. Un esborso economico differente riguarderebbe infine Moussa Diaby (trattato a gennaio con l’Al-Ittihad) e Kayode del Brentford: entrambi costano 40 milioni".
(Fonte: Tuttosport)
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