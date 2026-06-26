Come spiega Sky Sport, "Tutto può cambiare anche in modo veloce. Immagine di Nico Paz col cappellino del Como non può essere casuale, è un segnale. Il Como ha tempo fino al 30 giugno per ricomprarlo, contatti tra giocatore e Como per capire se c'è questa possibilità ed è una possibilità reale. Il Como sta valutando seriamente di prendere il giocatore per 60 mln. L'Inter è già partita con l'operazione, ma fino a martedì è tutto nelle mani del Como. Acquisto importante, ma nelle ultime ore è la volontà del giocatore che si è esposto dopo i contatti con il Como. Il Como sta cercando di capire se ha i numeri per arrivare a Nico Paz e ragiona sull'operazione da 60 mln. La possibilità che riesca ad arrivarci c'è. Se fino a ieri c'era il 5% di possibilità che il Como riuscisse a riprendersi Nico Paz, ora è aumentato. Nelle prossime ore sapremo se il Como riuscirà a spingere come vorrebbe il giocatore".