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calciomercato
Sky – Nico Paz, il Como ci prova seriamente: può arrivare ai 60 mln
Novità nell'affare Nico Paz. Dopo l'incontro di ieri tra Como e Real Madrid, il club lariano ora sta cercando di accontentare le richieste degli spagnoli per il talento argentino.
Come spiega Sky Sport, "Tutto può cambiare anche in modo veloce. Immagine di Nico Paz col cappellino del Como non può essere casuale, è un segnale. Il Como ha tempo fino al 30 giugno per ricomprarlo, contatti tra giocatore e Como per capire se c'è questa possibilità ed è una possibilità reale. Il Como sta valutando seriamente di prendere il giocatore per 60 mln. L'Inter è già partita con l'operazione, ma fino a martedì è tutto nelle mani del Como. Acquisto importante, ma nelle ultime ore è la volontà del giocatore che si è esposto dopo i contatti con il Como. Il Como sta cercando di capire se ha i numeri per arrivare a Nico Paz e ragiona sull'operazione da 60 mln. La possibilità che riesca ad arrivarci c'è. Se fino a ieri c'era il 5% di possibilità che il Como riuscisse a riprendersi Nico Paz, ora è aumentato. Nelle prossime ore sapremo se il Como riuscirà a spingere come vorrebbe il giocatore".
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