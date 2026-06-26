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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Il Como compra Paz, accordo col Real: here we go! Cifre e dettagli dell’affare!”

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Romano: “Il Como compra Paz, accordo col Real: here we go! Cifre e dettagli dell’affare!”

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Svolta clamorosa nell'affare Nico Paz. Il Como ha raggiunto un accordo con il Real Madrid per l'acquisto del giocatore
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Svolta clamorosa nell'affare Nico Paz. Proprio quando, secondo le indiscrezioni delle ultime ore, il Como non sembrava intenzionato a comprare il cartellino del calciatore dal Real Madrid per 60 milioni, ecco invece la virata del club lombardo, che ha raggiunto un accordo con la società spagnola per l'acquisto del cartellino dell'argentino, sogno di mercato dell'Inter.

Nico Paz

A riferirlo è Fabrizio Romano, che scrive:

Romano: “Il Como compra Paz, accordo col Real: here we go! Cifre e dettagli dell’affare!”- immagine 3
Getty Images

"IL COMO COMPRA NICO PÁZ, ACCORDO FATTO — HERE WE GO! Intesa totale col Real Madrid, accordo per una valutazione complessiva da 60 milioni ma la cifra sarà più bassa: il Como lascerà una grossa percentuale di rivendita al Real. Nico ha voluto restare al Como e ha dato il suo via libera già ieri sera.Accordo totale tra club raggiunto dopo le nostre notizie della notte: occhio al Como, più presente che mai nell’affare…".

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