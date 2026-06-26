"IL COMO COMPRA NICO PÁZ, ACCORDO FATTO — HERE WE GO! Intesa totale col Real Madrid, accordo per una valutazione complessiva da 60 milioni ma la cifra sarà più bassa: il Como lascerà una grossa percentuale di rivendita al Real. Nico ha voluto restare al Como e ha dato il suo via libera già ieri sera.Accordo totale tra club raggiunto dopo le nostre notizie della notte: occhio al Como, più presente che mai nell’affare…".