FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Ancora Romano: “Khalaili, Inter ora prepara questa cifra! E si può chiudere presto”

calciomercato

Ancora Romano: “Khalaili, Inter ora prepara questa cifra! E si può chiudere presto”

Ancora Romano: “Khalaili, Inter ora prepara questa cifra! E si può chiudere presto” - immagine 1
Anan Khalaili vuole l'Inter e i nerazzurri ora accelerano per portarlo a Milano: ecco le ultimissime dal canale YouTube di Fabrizio Romano
Alessandro Cosattini Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Anan Khalaili vuole l'Inter e i nerazzurri ora accelerano per portarlo a Milano: ecco le ultimissime dal canale YouTube di Fabrizio Romano.

Ancora Romano: “Khalaili, Inter ora prepara questa cifra! E si può chiudere presto”- immagine 2

“La trattativa tra club è partita da qualche giorno, scambi iniziati in modo diretto, senza intermediari. L’Inter sta lavorando per trovare un accordo economico: si parte da 30 milioni, il club nerazzurro vorrebbe spendere qualcosa in più dei 20 milioni proposti finora.

Ancora Romano: “Khalaili, Inter ora prepara questa cifra! E si può chiudere presto”- immagine 3

Si sta trattando sui bonus anche, il giocatore ha chiarito di voler andare in nerazzurro, ha chiesto di non giocare le amichevoli. L’Inter rimane fiduciosa, cauta, ottimista, non c’è panico per la distanza sul prezzo. Contatti costanti e a volte senza intermediari i tempi sono più rapidi e si può chiudere da un momento all’altro”.

Leggi anche
Romano: “Oggi Khalaili ha fatto richiesta ufficiale. Inter ottimista perché…”
Pedullà: “Guerra calcistica Inter-Como, non c’è rapporto felice tra le società. Tra...

© RIPRODUZIONE RISERVATA