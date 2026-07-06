“La trattativa tra club è partita da qualche giorno, scambi iniziati in modo diretto, senza intermediari. L’Inter sta lavorando per trovare un accordo economico: si parte da 30 milioni, il club nerazzurro vorrebbe spendere qualcosa in più dei 20 milioni proposti finora.

Si sta trattando sui bonus anche, il giocatore ha chiarito di voler andare in nerazzurro, ha chiesto di non giocare le amichevoli. L’Inter rimane fiduciosa, cauta, ottimista, non c’è panico per la distanza sul prezzo. Contatti costanti e a volte senza intermediari i tempi sono più rapidi e si può chiudere da un momento all’altro”.