Il giornalista ha parlato dei due giocatori nel mirino dei nerazzurri e che piacciono pure alla società lariana con cui ci sono dei precedenti

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 luglio - 22:08

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"Si parla di una guerra calcistica tra Inter e Como. Una fonte dal Belgio parla di un rilancio del club lariano, ma poi si sono rimangiati questa indiscrezione. La verità è che l'Inter ha l'accordo con l'esterno. L'Union è adirata con il suo giocatore e cerca strade alternative per un'asta. Il club nerazzurro deve risolvere i problemi legati ai bonus per andare in fondo a chiudere quest'operazione". Così Alfredo Pedullà, sul suo canale youtube, parla dell'obiettivo interista. E non solo di lui. Perché si è riferito pure a Chalobah.

Il dualismo — "Siamo all'interno di una guerra calcistica con il Como che era andato per primo su Chalobah e pensava di chiudere. I lariani avevano fatto un'offerta al Chelsea ma poi si è inserita l'Inter e c'era il precedente di Nico Paz con disturbi (nella trattativa col Real.ndr) che poi non si erano mai concretizzati in una trattativa", ha spiegato.

"E c'è anche il precedente della scorsa estate con il club nerazzurro andò a Londra per parlare con Fabregas e l'allenatore era insieme al suo presidente in un convegno. Fabregas è poi rimasto al Como e l'Inter è andata su Chivu. Il pacchetto va collegato ad un discorso di disturbo, a cose che non sono piaciute, da una parte e dall'altra, forse più da parte del Como, tra le due società non c'è quindi un rapporto felice per tutto quello che è accaduto», ha concluso il giornalista.

(Fonte: canale youtube)