Romano: “Oggi Khalaili ha fatto richiesta ufficiale. Inter ottimista perché…”

“L’Inter sta spingendo per il nuovo esterno destro per sostituire Denzel Dumfries, ufficiale al Real Madrid. Sappiamo che da due settimane è sfumata l’operazione Marco Palestra e il nome preferito è quello di Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise. I due club sono in contatto diretto anche nella giornata di oggi, si sta andando avanti.