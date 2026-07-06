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calciomercato
Romano: “Oggi Khalaili ha fatto richiesta ufficiale. Inter ottimista perché…”
Anan Khalaili vuole l'Inter: così Fabrizio Romano su DAZN ha aggiornato sulla trattativa dopo le ultimissime di giornata.
“L’Inter sta spingendo per il nuovo esterno destro per sostituire Denzel Dumfries, ufficiale al Real Madrid. Sappiamo che da due settimane è sfumata l’operazione Marco Palestra e il nome preferito è quello di Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise. I due club sono in contatto diretto anche nella giornata di oggi, si sta andando avanti.
C’è distanza sul prezzo: richiesta di 30, l’Inter ha offerto un po’ meno, si sta lavorando adesso anche sulla struttura dell’operazione e sui bonus. Il giocatore oggi ha chiesto di non giocare le amichevoli e di andare all’Inter, vuole essere parte del progetto. Inter molto ottimista di poter prendere il calciatore nei prossimi giorni”.
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