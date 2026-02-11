A sorpresa, Francesco Camarda non esclude un futuro all'Inter. Ospite del canale YouTube Panini Sport Italia, l'attaccante di proprietà del Milan ma ora in prestito al Lecce)ha incontrato i giovani alunni dell’Istituto Marcelline per il progetto 'Disegna con i calciatori'.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter “Andresti mai all’Inter?”. La risposta di Camarda sul futuro spiazza tutti! E cita Ronaldo
calciomercato
“Andresti mai all’Inter?”. La risposta di Camarda sul futuro spiazza tutti! E cita Ronaldo
A sorpresa, Francesco Camarda non esclude un futuro all'Inter: ecco la sua risposta sul futuro. E cita anche Ronaldo
Tra le tante domande poste dai bambini, c'è anche quella su un eventuale approdo in nerazzurro, lui che arriva dal settore giovanile del Milan: "Se giocherei mai all'Inter? Adesso sono al Lecce e penso al Lecce. Poi quello che succederà non si potrà mai sapere, ma ora pensiamo a quest’anno", ha detto l'attaccante, tra le risate dei bambini presenti.
Camarda ha parlato anche dei suoi idoli di infanzia: "Non ne ho avuto uno in particolare ma ho sempre guardato con occhi diversi Suarez, Ibrahimovic, Ronaldo… ci sono tanti giocatori da cui prendere spunto per migliorarsi sempre di più".
© RIPRODUZIONE RISERVATA