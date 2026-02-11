FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter “Andresti mai all’Inter?”. La risposta di Camarda sul futuro spiazza tutti! E cita Ronaldo

calciomercato

“Andresti mai all’Inter?”. La risposta di Camarda sul futuro spiazza tutti! E cita Ronaldo

“Andresti mai all’Inter?”. La risposta di Camarda sul futuro spiazza tutti! E cita Ronaldo - immagine 1
A sorpresa, Francesco Camarda non esclude un futuro all'Inter: ecco la sua risposta sul futuro. E cita anche Ronaldo
Alessandro Cosattini Redattore 

“Andresti mai all’Inter?”. La risposta di Camarda sul futuro spiazza tutti! E cita Ronaldo- immagine 2
Getty Images

A sorpresa, Francesco Camarda non esclude un futuro all'Inter. Ospite del canale YouTube Panini Sport Italia, l'attaccante di proprietà del Milan ma ora in prestito al Lecce)ha incontrato i giovani alunni dell’Istituto Marcelline per il progetto 'Disegna con i calciatori'.

“Andresti mai all’Inter?”. La risposta di Camarda sul futuro spiazza tutti! E cita Ronaldo- immagine 3

Tra le tante domande poste dai bambini, c'è anche quella su un eventuale approdo in nerazzurro, lui che arriva dal settore giovanile del Milan: "Se giocherei mai all'Inter? Adesso sono al Lecce e penso al Lecce. Poi quello che succederà non si potrà mai sapere, ma ora pensiamo a quest’anno", ha detto l'attaccante, tra le risate dei bambini presenti.

“Andresti mai all’Inter?”. La risposta di Camarda sul futuro spiazza tutti! E cita Ronaldo- immagine 4
Getty Images

Camarda ha parlato anche dei suoi idoli di infanzia: "Non ne ho avuto uno in particolare ma ho sempre guardato con occhi diversi Suarez, Ibrahimovic, Ronaldo… ci sono tanti giocatori da cui prendere spunto per migliorarsi sempre di più".

Leggi anche
Da Torino confermano: “Inter c’è su McKennie a zero. Ma Spalletti ne caldeggia la...
Mercato, Musmarra: “Mollato Gila, ecco il vero obiettivo Inter per la difesa. E so...

© RIPRODUZIONE RISERVATA