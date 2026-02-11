Weston McKennie va a scadenza con la Juventus a fine stagione e l'Inter è tra i club interessati. Lo conferma anche La Stampa nella sua edizione odierna, che parla così del futuro del centrocampista statunitense.
Weston McKennie va a scadenza con la Juventus a fine stagione e l'Inter è tra i club interessati. Lo conferma anche La Stampa
"Sotto la lente in particolare c’è McKennie, pure lui in scadenza a giugno e nel mirino di diversi club italiani (Milan, Roma e Inter), inglesi e statunitensi. Wes però è diventato imprescindibile per Spalletti, jolly perfetto per mille ruoli nonché goleador a sorpresa (già 7 gol in stagione, record personale), tanto che il tecnico caldeggia la sua conferma".
