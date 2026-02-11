Alfio Musmarra ha parlato anche di mercato nel suo video su Youtube: oltre alla questione portiere, ecco le news sulla difesa

Matteo Pifferi Redattore 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 16:51)

Non è un mistero che l'Inter sia alla ricerca di un portiere in vista della prossima stagione.

Sommer, infatti, è in scadenza di contratto e lascerà l'Inter e in più c'è da capire cosa farà la società con Josep Martinez, se rimarrà come secondo o andrà via per trovare maggiore minutaggio.

Tra i nomi per la porta, il più caldo sembra essere Vicario che punta al ritorno in Italia dopo l'esperienza al Tottenham. Alfio Musmarra, intervenuto su Youtube, ha parlato così della questione portiere, anticipando però anche un possibile colpo dell'Inter in difesa:

"Oggi si torna a parlare di Vicario, da quello che io so, l'Inter non ha già deciso il portiere. Vicario è uno dei papabili ma so che anche Caprile è un altro che piace ed è uno su cui si stanno facendo ragionamenti. Sulla difesa, l'Inter ha un po' mollato Gila, sul quale è andato il Milan e credo che si concretizzerà.

Da quello che ho percepito, credo che l'Inter abbia scelto di andare su un altro difensore, su un nome già segnato sul taccuino, per il quale c'erano stati incontri in passato salvo poi non se n'è fatto nulla. Uno molto ben strutturato ed è Solet dell'Udinese, sul quale sono stati fatti tanti ragionamenti ed evidentemente è una scelta anche condivisa tra dirigenza, mister e il suo staff. Da capire le cifre"