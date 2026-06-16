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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, quando verrà annunciato il rinnovo di Chivu! E in questi giorni ai Mondiali osserverà…
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Sky – Inter, quando verrà annunciato il rinnovo di Chivu! E in questi giorni ai Mondiali osserverà…
Cristian Chivu è a Capri in vacanza in questi giorni, quando tornerà verrà annunciato il rinnovo. Occhi puntati sui Mondiali intanto
Cristian Chivu è a Capri in vacanza in questi giorni. Come sottolineato oggi da Sky Sport, al termine delle vacanze è atteso qui per il rinnovo di contratto, già stabilito. Va solo ratificato e annunciato.
Nel frattempo osserverà le partite dei Mondiali che riguardano i suoi giocatori, in particolare i suoi tre attaccanti Lautaro, Thuram e Bonny. Pio Esposito infatti è l’unico dei centravanti non ai Mondiali e sarà l’unico subito a disposizione durante il ritiro estivo, in attesa poi del ritorno dei nazionali, in base a quando usciranno dai Mondiali.
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