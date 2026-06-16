FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, quando verrà annunciato il rinnovo di Chivu! E in questi giorni ai Mondiali osserverà…

calciomercato

Sky – Inter, quando verrà annunciato il rinnovo di Chivu! E in questi giorni ai Mondiali osserverà…

Inter Chivu
Cristian Chivu è a Capri in vacanza in questi giorni, quando tornerà verrà annunciato il rinnovo. Occhi puntati sui Mondiali intanto
Alessandro Cosattini Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sky – Inter, quando verrà annunciato il rinnovo di Chivu! E in questi giorni ai Mondiali osserverà…- immagine 2

Cristian Chivu è a Capri in vacanza in questi giorni. Come sottolineato oggi da Sky Sport, al termine delle vacanze è atteso qui per il rinnovo di contratto, già stabilito. Va solo ratificato e annunciato.

Sky – Inter, quando verrà annunciato il rinnovo di Chivu! E in questi giorni ai Mondiali osserverà…- immagine 3
Instagram @thuram

Nel frattempo osserverà le partite dei Mondiali che riguardano i suoi giocatori, in particolare i suoi tre attaccanti Lautaro, Thuram e Bonny. Pio Esposito infatti è l’unico dei centravanti non ai Mondiali e sarà l’unico subito a disposizione durante il ritiro estivo, in attesa poi del ritorno dei nazionali, in base a quando usciranno dai Mondiali.

Leggi anche
Mercato Inter, l’indiscrezione di Repubblica: “Possibile scambio con la Juve, si tratta”
Pavard, ritorno alle origini? Il Lille ha chiesto informazioni, le richieste dell’Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA