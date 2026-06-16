Cristian Chivu è a Capri in vacanza in questi giorni . Come sottolineato oggi da Sky Sport, al termine delle vacanze è atteso qui per il rinnovo di contratto, già stabilito . Va solo ratificato e annunciato.

Nel frattempo osserverà le partite dei Mondiali che riguardano i suoi giocatori, in particolare i suoi tre attaccanti Lautaro, Thuram e Bonny. Pio Esposito infatti è l’unico dei centravanti non ai Mondiali e sarà l’unico subito a disposizione durante il ritiro estivo, in attesa poi del ritorno dei nazionali, in base a quando usciranno dai Mondiali.