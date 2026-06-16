Possibile scambio di mercato sull’asse Milano-Torino: trattativa in corso tra Inter e Juventus, ecco l'indiscrezione di Repubblica

Possibile scambio di mercato sull’asse Milano-Torino. Ne parla oggi l’edizione online di Repubblica, secondo cui la trattativa tra Inter e Juventus è in corso .

“ Restano vivi i dialoghi con l’Inter per un possibile scambio tra Davide Frattesi e Andrea Cambiaso . Il centrocampista nerazzurro piace alla Juventus, mentre Cambiaso resta un profilo seguito dall’Inter come alternativa a Palestra dell’Atalanta.

La trattativa non è semplice, ma i contatti proseguono e possono diventare una delle chiavi dell’estate”, si legge. Seguiranno aggiornamenti sulla possibile operazione di mercato tra i nerazzurri e i bianconeri.