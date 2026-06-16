Dopo il mancato riscatto da parte del Marsiglia, Benjamin Pavard farà ritorno all'Inter per fine prestito. Il difensore francese, tuttavia, sarà solo di passaggio a Milano, dal momento che non rientra più nei piani di Chivu e della società. Per questo motivo in estate si cercherà una soluzione che possa accontentare sia il giocatore che il club. Una situazione non facile da gestire, anche alla luce di un ingaggio da circa 6 milioni di euro e un contratto in scadenza il 30 giugno 2028.

Una via di uscita, secondo 433 Foot, potrebbe essere rappresentata dal club nel quale è cresciuto: il Lille. La dirigenza transalpina, infatti, ha preso informazioni sul conto di Pavard, e sarebbe pronto a riabbracciarlo. Al momento, però, non è in grado di accontentare le richieste dell'Inter, che chiede almeno 12 milioni di euro e difficilmente concederà un nuovo prestito.