Le prossime ore serviranno a capire se l'Inter riuscirà a sbloccare almeno una delle trattative che ha messo in piedi in questi giorni. La più difficile sembra quella relativa a Curtis Jones, che non vuole rinnovare con il Liverpool prima di andare in prestito. Ma, secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno già messo in moto la macchina organizzativa.

"In caso positivo, scatterebbe l’incastro con Frattesi. Che, da parte sua, si è convinto della chance che gli è stata prospettata dal Nottingham Forest e non vedrebbe l’ora di fare le valigie.

Formula e cifre sarebbero più o meno le stesse di Jones, ovvero prestito con diritto di riscatto attorno ai 40 milioni, bonus compresi. Il tempo, evidentemente, non può essere a favore dell’Inter. Che, in ogni caso, si è portata avanti, sistemando tutti i dettagli organizzativi per uno o due arrivi last-minute"