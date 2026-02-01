È in stand-by l'operazione Curtis Jones. L'Inter da giorni lavora per portare a Milano il centrocampista, ma al momento tutto si è arenato perché il Liverpool vorrebbe prima far rinnovare il giocatore. "Inter e Liverpool hanno parlato anche della situazione di Curtis Jones che il ds Ausilio vorrebbe prendere per sostituire Davide Frattesi, destinato al Nottingham Forest (già raggiunto l’accordo tra club sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 40 milioni)", sottolinea Tuttosport.