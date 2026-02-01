È in stand-by l'operazione Curtis Jones. L'Inter da giorni lavora per portare a Milano il centrocampista, ma al momento tutto si è arenato perché il Liverpool vorrebbe prima far rinnovare il giocatore. "Inter e Liverpool hanno parlato anche della situazione di Curtis Jones che il ds Ausilio vorrebbe prendere per sostituire Davide Frattesi, destinato al Nottingham Forest (già raggiunto l’accordo tra club sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 40 milioni)", sottolinea Tuttosport.
A poche ore dalla fine del mercato invernale, si complica la trattativa tra Inter e Liverpool per il centrocampista
"Problema è che il Liverpool - oltre a dover far fronte a molte assenze - vincola la partenza di Jones al prolungamento del suo contratto, in scadenza nel 2027, per un’altra stagione, argomento su cui l’entourage del giocatore fa muro. Anche in questo caso è una corsa contro il tempo e distanze che potrebbero apparire importanti potrebbero non esserlo più tra oggi e domani quando il mercato taglierà la bandiera a scacchi".
(Tuttosport)
