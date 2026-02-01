La Gazzetta dello Sport parla dell'Inter e fa un punto sulle trattative che scandiranno le ultime ore di calciomercato

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 febbraio 2026 (modifica il 1 febbraio 2026 | 08:10)

"Un’aggiunta alla causa nerazzurra servirebbe eccome, un nuovo innesto in extremis sarebbe altamente gradito". Cristian Chivu avrebbe avanzato la sua richiesta alla società. Vorrebbe un innesso perché "da un po’ cerca soluzioni offensive differenti da quelle che ha già in rosa. Diaby, ad esempio, non nasce dentro all’ortodossia del 3-5-2, andrebbe addestrato a nuove consegne, ma darebbe dribbling e imprevedibilità inattese". Così La Gazzetta dello Sport parla del mercato dell'Inter e di come potrebbero andare le ultime ore di trattative.

Restano — I nerazzurri vorrebbero dare un rinforzo al tecnico a destra e se arrivasse si aggiungerebbe a Luis Henrique e Dumfries. "Diaby ha altra fibra rispetto al timido Luis Henrique, che finora non ha minimamente riempito la voragine lasciata dal’infortunato Dumfries: vada come vada, né il brasiliano (cercato insistentemente dalla Premier) né l’olandese, ormai sulla via del recupero, lasceranno l’Inter a gennaio per decisione del club interista e di Chivu", spiega la rosea.

A Dumfries si sarebbe detto interessato il Liverpool. Il club ha preso informazioni ma "ha già raffreddato i bollenti ardori e si è tirato indietro alla velocità della luce: pesa l’età, sono troppi i quasi 30 anni dell’esterno per gli standard giovanilisti della Premier".

A condizione — Ma i Reds, che hanno sconfitto l'Inter in una delle gare della phase League di CL, potrebbero ancora lasciar partire Jones. Ma ad una condizione: "Il via libera al prestito da parte degli inglesi è condizionato a un prolungamento di contratto di un anno (dal 2027 al 2028)".

Al momento non c'è ancora il sì del calciatore a questo rinnovo. Ma se per passare all'Inter accettasse allora a quel punto Davide Frattesi lascerebbe Milano in cerca dello spazio che da tempo chiede in vista del Mondiale. "Tra lui e il Nottingham Forest è tutto definito nei dettagli, basta solo un segno e si passa la Manica", conclude il giornale sulle trattative nerazzurre.