Il Nottingham Forest insiste per il centrocampista dell'Inter, Davide Frattesi ma la posizione del club nerazzurro non è cambiata: richiesta intorno ai 35 milioni.
Il Nottingham Forest insiste per il centrocampista, la posizione dell'Inter è chiara. Sirene turche per Calhanoglu
Previsti ulteriori contatti tra Inter e Nottingham Forest nei prossimi giorni. Restando in casa Inter, al momento nessun contatto con il Galatasaray per Hakan Calhanoglu. Dopo l'interesse di quest'estate, il club turco torna alla carica per il centrocampista ma l'Inter non ha intenzione di aprire un dialogo per cederlo.
