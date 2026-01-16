Uno degli argomenti caldi di mercato in casa Inter, in vista dell'estate, è sicuramente quello della sostituzione in porta di Yann Sommer, in scadenza di contratto a giugno.
Inter, Atubolu o Vicario? Emerge un nome tutto nuovo: “Infortunato ma preso in considerazione”
Secondo Sport Mediaset, i nerazzurri starebbero prendendo in considerazione anche il profilo di Suzuki, portiere del Parma:
"L’età di Sommer e la mancata esplosione di Josep Martinez impongono un investimento importante, Da tempo viene tenuto sotto controllo Guglielmo Vicario, che nel Tottenham sta facendo la sua figura. Profilo non giovanissimo ma di sicuro affidamento, stipendio sostenibile, valutato 30 milioni. Non dovrebbe essere complicato convincerlo, anche se in alternativa vengono presi in considerazione Suzuki del Parma (ora infortunato) e Atubolu del Friburgo".
(Fonte: Sport Mediaset)
