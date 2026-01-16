"L’età di Sommer e la mancata esplosione di Josep Martinez impongono un investimento importante, Da tempo viene tenuto sotto controllo Guglielmo Vicario, che nel Tottenham sta facendo la sua figura. Profilo non giovanissimo ma di sicuro affidamento, stipendio sostenibile, valutato 30 milioni. Non dovrebbe essere complicato convincerlo, anche se in alternativa vengono presi in considerazione Suzuki del Parma (ora infortunato) e Atubolu del Friburgo".