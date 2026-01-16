In questi giorni si è tornati a parlare del futuro di Hakan Calhanoglu, nuovamente nel mirino del Galatasaray, soprattutto in ottica estate. Secondo Sport Mediaset, per sostituirlo l'Inter guarda anche all'estero, e nello specifico a un nome già sondato la scorsa estate, ovvero Hjulmand:
calciomercato
Calhanoglu via? Inter sogna il grande colpo dall’estero: “Già sondato, clausola da 70mln ma…”
"L’altro grande interrogativo è relativo al ruolo di regista. Hakan Calhanoglu potrebbe tornare alla carica alla fine della stagione, il Galatasaray tornerà a stuzzicarlo di sicuro. Allora non va trascurato un possibile forte ritorno dell’Inter su Manu Konè. Le prestazioni del francese con la maglia della Roma hanno dimostrato che Chivu e Ausilio avevano ragione nel puntare su di lui".
"Stavolta però bisognerà alzare l’offerta per convincere la dirigenza giallorossa e soprattutto Gasperini. In alternativa piace sempre Hjulmand, ex Lecce e oggi capitano dello Sporting Lisbona, già sondato in estate, con una clausola rescissoria di 70 milioni, trattabili probabilmente intorno ai 40".
(Fonte: Sport Mediaset)
