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fcinter1908 calciomercato mercato inter ANSA – Mercato Inter, ritorna il nome di Diaby: la situazione. Khalaili e Pio Esposito…

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ANSA – Mercato Inter, ritorna il nome di Diaby: la situazione. Khalaili e Pio Esposito…

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L'Ansa fa il punto sul mercato dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

L'Ansa fa il punto sul mercato dell'Inter. Dopo l'addio di Dumfries e il mancato arrivo di Palestra, il club nerazzurro è alla ricerca di un esterno destro.

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Getty Images

"L'Inter, dopo la delusione per il mancato arrivo di Marco PALESTRA e l'addio non preventivato di Denzel DUMFRIES, sta lavorando per blindare PIO ESPOSITO. Sul mercato cerca un esterno: l'idea è assicurarsi il francese Moussa DIABY che dovrebbe lasciare l'Al-Ittihad. L'altro nome che gira è quello di Anan KHALAILI. Il 21enne giocatore israeliano dell'Union Saint Gilloise ha un valore di 25 milioni di euro. Da battere la concorrenza del Napoli, da tempo su di lui".

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