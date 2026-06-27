L'Ansa fa il punto sul mercato dell'Inter . Dopo l'addio di Dumfries e il mancato arrivo di Palestra, il club nerazzurro è alla ricerca di un esterno destro.

"L'Inter, dopo la delusione per il mancato arrivo di Marco PALESTRA e l'addio non preventivato di Denzel DUMFRIES, sta lavorando per blindare PIO ESPOSITO. Sul mercato cerca un esterno: l'idea è assicurarsi il francese Moussa DIABY che dovrebbe lasciare l'Al-Ittihad. L'altro nome che gira è quello di Anan KHALAILI. Il 21enne giocatore israeliano dell'Union Saint Gilloise ha un valore di 25 milioni di euro. Da battere la concorrenza del Napoli, da tempo su di lui".