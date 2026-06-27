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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Inter esplora la pista Chalobah, ne parla internamente! E lui vorrebbe…”
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Romano: “Inter esplora la pista Chalobah, ne parla internamente! E lui vorrebbe…”
Trevoh Chalobah può presto diventare un obiettivo concreto dell'Inter in difesa. Ecco le parole di Fabrizio Romano sul futuro
Trevoh Chalobah può presto diventare un obiettivo concreto dell'Inter in difesa. Ecco le parole di Fabrizio Romano sul futuro del difensore del Chelsea: "Per Chalobah c'è un'offerta da 25 milioni di euro più bonus già rifiutata dal Chelsea da parte del Como.
La sua valutazione è di 40 milioni, poi si può trattare e arrivare a 30 più bonus, ma si parte dai 40 trattabili. Il Como resta sul giocatore, l'Inter sta facendo le sue valutazioni: ci sta lavorando e sta esplorando l'opzione.
L'Inter ne sta parlando internamente, il Chelsea non chiude col Como perché si aspetta che arriveranno altre squadre. Dall'Inter c'è interesse storico e il giocatore in Italia verrebbe molto volentieri".
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