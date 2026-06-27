Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così del nome di Trevoh Chalobah per l'Inter: ecco le sue parole

Marco Astori Redattore 27 giugno - 21:14

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Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così del nome di Trevoh Chalobah per l'Inter: "Chalobah è un discorso che va seguito. Per Solet l'Inter non ha sciolto le riserve in un senso o nell'altro: e finché non lo fa, va seguito.

Poi se decidesse di traccheggiare è normale che può arrivare un altro e portarlo via. Chalobah è in uscita, mi hanno detto che la valutazione è di circa 30 milioni bonus compresi.

E' un vecchio pallino, quando Ausilio andò a Londra per Lukaku chiese anche lui nel 2023. C'è anche il Como, che non sta approfondendo: lui avrà delle proposte e l'Inter non lo ha ancora tolto definitivamente dalla lista.