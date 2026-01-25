In Argentina – Estudiantes, firma di Palacios imminente: ecco cosa manca

Come riportano in Argentina, la firma del difensore è imminente dopo che è stato trovato un accordo tra l'Inter e l'Estudiantes

L'Estudiantes ha accettato l'ingaggio di Tomas Palacios che sarà il terzo acquisto del club. Come riportano in Argentina, la firma è imminente dopo che è stato trovato un accordo soddisfacente sia per l'Inter che per l'Estudiantes. Le condizioni per il trasferimento di Palacios prevedono un prestito annuale con opzione di acquisto.