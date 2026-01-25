FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter In Argentina – Estudiantes, firma di Palacios imminente: ecco cosa manca

calciomercato

In Argentina – Estudiantes, firma di Palacios imminente: ecco cosa manca

In Argentina – Estudiantes, firma di Palacios imminente: ecco cosa manca - immagine 1
Come riportano in Argentina, la firma del difensore è imminente dopo che è stato trovato un accordo tra l'Inter e l'Estudiantes
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

In Argentina – Estudiantes, firma di Palacios imminente: ecco cosa manca- immagine 2
Getty

L'Estudiantes ha accettato l'ingaggio di Tomas Palacios che sarà il terzo acquisto del club. Come riportano in Argentina, la firma è imminente dopo che è stato trovato un accordo soddisfacente sia per l'Inter che per l'Estudiantes. Le condizioni per il trasferimento di Palacios prevedono un prestito annuale con opzione di acquisto.

In Argentina – Estudiantes, firma di Palacios imminente: ecco cosa manca- immagine 3
Getty Images

Restano solo dettagli marginali prima che il giocatore firmi. In particolare, ha bisogno dell'autorizzazione necessaria per raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra per allenarsi. Mancano solo, quindi, alcuni aspetti burocratici per la firma del contratto del difensore con la squadra biancorossa.

(Eldia.com)

Leggi anche
Romano: “Mlacic-Inter, vicenda stranissima. Sembrava saltata, ora si chiude? Ecco la...
Pedullà: “Mlacic-Inter, ci siamo: le cifre e lo scenario. E su Perisic…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA